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رولا زحالقة.. ثاني امرأة عربية بمنصب قاضية شرعية في تاريخ إسرائيل

  • 11 تموز 2026
  • 14:24
رولا زحالقة ثاني امرأة عربية بمنصب قاضية شرعية في تاريخ إسرائيل

خبرني - عينت لجنة القضاة الشرعيين في إسرائيل المحامية، رولا زحالقة، قاضية في المحكمة الشرعية، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المحاكم الشرعية في إسرائيل.

وأدت المحامية رولا زحالقة مع أربعة قضاة جدد آخرين من عرب إسرائيل القسم للخدمة في المحاكم الإسرائيلية خلال حفل أداء القسم بمقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وجاء تعيين رولا زحالقة ضمن دفعة تضم أربعة قضاة جدد للمحكمة الشرعية في القدس، بعد نحو عشر سنوات من عدم انعقاد لجنة التعيينات.

وتنظر المحكمة الشرعية في إسرائيل في ملفات الأحوال الشخصية والميراث والأوقاف للمسلمين من عرب إسرائيل.

المحامية رولا زحالقة مصالحة من عرب إسرائيل، وترجع جذورها إلى عائلة زحالقة من كفر قرع، والتي تبعد حوالي 115 كلم عن القدس.

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