معلم: امتحان الكيمياء جاء بين السهل والمتوسط.. والوقت شكّل التحدي الأبرز للطلبة

خبرني - عبدالله مرقة

وصف الأستاذ محمد صالح نصري نصر الله امتحان الكيمياء لطلبة الثانوية العامة بأنه جاء بمستوى يتراوح بين السهل والمتوسط، مؤكداً أن معظم الأسئلة كانت مباشرة ومقاربة لمحتوى الكتاب المدرسي، دون وجود أسئلة من خارج المنهاج.

وأوضح نصر الله لـ"خبرني" أن الامتحان تضمن أفكاراً مألوفة للطلبة، مشيراً إلى أن عدداً من الأسئلة والأفكار تكرر من امتحانات السنوات السابقة، الأمر الذي ساهم في تسهيل التعامل معها بالنسبة للطلبة الذين تدربوا على نماذج الامتحانات السابقة.

وبيّن أن الملاحظة الأبرز التي وردت من الطلبة تمثلت في ضيق الوقت المخصص للإجابة، لافتاً إلى أن الفصل الدراسي الماضي شهد امتحانات ذات طابع أدبي، مثل اللغة العربية والتاريخ، وهي مواد لا تعتمد بشكل كبير على العمليات الحسابية، ما جعل بعض الطلبة أقل اعتياداً على طبيعة الأسئلة الحسابية التي تضمنها امتحان الكيمياء.

وأضاف أن المادة تتضمن موضوعات متعددة وتتطلب وقتاً كافياً للحل والتدقيق، معتبراً أن منح الطلبة نصف ساعة إضافية كان من شأنه أن يخفف من الضغط الذي واجهه بعضهم أثناء الامتحان.

وأكد نصر الله في ختام حديثه أن الامتحان في مجمله كان مناسباً من حيث مستوى الأسئلة، إلا أن عامل الوقت كان التحدي الرئيسي الذي واجه عدداً من الطلبة.