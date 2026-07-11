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الأردن يحبط تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة على حدوده

  • 11 تموز 2026
  • 14:10
الأردن يحبط تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة على حدوده

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة، على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها.

وجرى رصد الطائرة من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن قوات حرس الحدود تواصل تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار، وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لمنع مختلف محاولات التسلل والتهريب، والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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