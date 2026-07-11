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انتخاب الدكتور عماد أبو يقين رئيسًا لجمعية طب الطوارئ الأردنية للدورة (2026–2029)

  • 11 تموز 2026
  • 13:57
انتخاب الدكتور عماد أبو يقين رئيسًا لجمعية طب الطوارئ الأردنية للدورة 20262029

خبرني - عقدت الهيئة العامة لجمعية طب الطوارئ الأردنية، التابعة لنقابة الأطباء الأردنية، مساء الأربعاء الموافق 8 تموز 2026، اجتماعها الأول في مبنى الملتقى العلمي الاجتماعي للنقابة، بحضور النصاب القانوني، باشراف اعضاء مجلس نقابة الأطباء الدكتور طارق الخطيب و الدكتور شاهر ابو هديب

واستهل الاجتماع بتلاوة ومناقشة التقريرين الإداري والمالي، حيث صادقت الهيئة العامة عليهما

وفاز الدكتور عماد فوزي أبو يقين بمنصب رئيس الجمعية بالتزكية، فيما أسفرت نتائج انتخابات الهيئة الإدارية عن فوز كل من:

* الدكتور لقاء عبد الرضا رفيع.
* الدكتور ربا عبد القادر الحمد.
* الدكتور أسامة هيثم المصو.
* الدكتور إبراهيم محمد لبيب.
* الدكتور عبيدة رياض أبو ذوابة.
* الدكتور مهند جميل سعيد عبيد.
* الدكتور محمد طلال السوقي.
* الدكتور عبدالله شاهر المهيرات

ويتقدم قسم الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بأصدق التهاني والتبريكات لرئيس الجمعيه د.عماد ابو اليقين وللهيئة الإدارية الجديدة لجمعية طب الطوارئ الأردنية، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة الارتقاء بالجمعية وخدمة أطباء طب الطوارئ وتعزيز مسيرة التطوير المهني والتخصصي.

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