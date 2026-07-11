7 ثوانٍ لفحص الحقائب.. كيف تستعد دبي لذروة السفر الصيفية؟

خبرني - رفعت جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية استعداداً لذروة موسم السفر الصيفي، بالتزامن مع توقعات بمرور نحو 3 ملايين مسافر عبر مطارات دبي خلال النصف الأول من يوليو (تموز)، فيما نجحت في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوي بصالات الوصول إلى 7 ثوانٍ فقط للمرور عبر أجهزة الفحص، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتسريع حركة المسافرين مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة والأمن الجمركي.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة تشغيلية متكاملة، أعقبت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، بهدف مراجعة الخطط، ورفع مستوى الجاهزية، وضمان انسيابية حركة المسافرين خلال موسم الذروة، فضلاً عن تقديم تجربة سفر سريعة وآمنة، وفقاً لجمارك دبي.

وتؤكد أن هذه الجهود تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز تنافسية دبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للسياحة والأعمال والمدينة الأكثر زيارة في العالم، بحسب جمارك دبي.

وتدير الجمارك منظومة تضم 19 جهازاً لفحص الأمتعة و77 جهازاً للكشف والتفتيش موزعة على مختلف صالات ومنافذ مطارات دبي، بما يعزز الطاقة الاستيعابية، ويسرّع إجراءات التفتيش، ويحافظ على أعلى معايير الأمن والسلامة، وفقاً لجمارك دبي.

إجراءات لتعزيز وعي المسافرين

كما تواصل الدائرة تعزيز وعي المسافرين عبر دليل إرشادي يوضح المواد المصرح بإدخالها إلى الدولة وشروط الإعفاءات الجمركية، حيث يتيح إدخال الهدايا ذات الطابع الشخصي التي لا تتجاوز قيمتها 3000 درهم دون رسوم جمركية، وبكميات محدودة غير مخصصة للأغراض التجارية، بشرط ألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، فيما تُستوفى الرسوم الجمركية على الكميات أو القيم الزائدة، إلى جانب الرسوم المقررة على الأمتعة التي تتجاوز الحدود المسموح بها.

وفي إطار تطوير الخدمات، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع لإنشاء غرف متخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي (1 و2 و3)، لتوفير بيئة مجهزة لإجراء الفحوص البيطرية بكفاءة وسرعة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين برفقة حيواناتهم.

وحول الوصول بزمن إنجاز إجراءات فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوي إلى 7 ثوانٍ لفت خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إلى أن الخطوة تعكس كفاءة الأنظمة والأجهزة الحديثة المعتمدة لدى الجمارك، مؤكداً أن تسريع الإجراءات يعزز كفاءة التفتيش ويقدم تجربة سريعة وسلسة.