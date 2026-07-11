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السعودية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

  • 11 تموز 2026
  • 13:48
السعودية ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

خبرني - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق السعودية عن ضبط 15,430 مخالفًا خلال أسبوع، فيما أُحبطت محاولات تسلل 1,542 شخصًا إلى داخل المملكة، وضُبط 27 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، في إطار الحملات الأمنية المستمرة لتطبيق الأنظمة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملات، التي نُفذت خلال الفترة من 17 إلى 23 محرم 1448ه، الموافق 2 إلى 8 يوليو 2026، أسفرت عن ضبط 7,913 مخالفًا لنظام الإقامة، و4,037 مخالفًا لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 3,480 مخالفًا لنظام العمل.

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