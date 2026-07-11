نتنياهو يكشف سبب تشجيعه للأرجنتين

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فى تصريحات استفزازية، دعمه للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بسبب مواقف رئيسها خافيير ميلي الداعمة لتل أبيب، وأكد نتنياهو أن هذا التفضيل نابع من علاقته بالرئيس خافيير ميلي، الذي وصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلى، خلال استضافته في برنامج البودكاست الشهير "موجو بودكاست"، أسباب اهتمامه بالمنتخب الأرجنتيني، مسلطًا الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة ميلي.

وفي هذا السياق، أكد أن متابعته للمباريات لا تقتصر على وجود ليونيل ميسي فقط، ولكن قبل ذلك لديهم رئيس نجم لامع، حقًا، وقد أنجز أمورًا مذهلة في اقتصادهم من خلال تبني اقتصاد السوق الحر.

المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يرفع علم مصر بعد الفوز على أستراليا

يذكر أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تحدث عن القضية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وذلك بعد واقعة حمله علم فلسطين عقب التأهل على حساب أستراليا.

وأكد حسام حسن أن موقفه جاء بدافع إنساني، مشددًا على أن معاناة الشعب الفلسطيني يجب أن تلمس مشاعر كل إنسان، بعيدًا عن أي انتماءات أو اختلافات.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر إنه يتمنى أن تصل رسالة من خلال كرة القدم بضرورة احترام حياة الإنسان ومنح الشعوب حقها في العيش بأمان، مؤكدًا أن الرياضة قادرة على إيصال رسائل تتجاوز حدود الملاعب.

وكان حسام حسن قد أثار تفاعلًا واسعًا حول العالم بعد رفع العلم الفلسطيني عقب فوز منتخب مصر على أستراليا في دور الـ32 من المونديال.

الاتحاد المصرى لكرة القدم يتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير

وتقدّم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طالب فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك على خلفية ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الجسيمة التي ارتكبها طاقم التحكيم، وما اعتبره ازدواجية في المعايير، والتي تسببت – بحسب الشكوى – في خسارة منتخب مصر للمباراة وخروجه من المونديال.

وأشاد أبو ريدة بأداء لاعبي منتخب مصر، واصفًا إياهم بـ"الأبطال"، مؤكدًا أن ما قدموه أمام حامل اللقب كان أداءً تاريخيًا. كما أعرب عن اعتذاره للشعب المصري وجماهير الكرة المصرية لعدم النجاح في الحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة، وتحقيق حلم المصريين بالتأهل إلى الدور التالي.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شكره العميق، نيابة عن جميع أفراد البعثة، لكل أشكال الدعم التي تلقاها المنتخب من الجماهير، ووسائل الإعلام، والمسؤولين، والقيادة السياسية.

وطالب أبو ريدة بفتح تحقيق مع طاقم التحكيم بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية الفيديو (VAR)، بسبب ما وصفه بالأخطاء الفادحة، والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي يرى الاتحاد المصري أنها كانت تصب في مصلحة منتخب مصر، وتستوجب احتساب هدف صحيح وركلة جزاء.

كما طالب باستبعاد الحكم الفرنسي وطاقم التحكيم بالكامل من منافسات بطولة كأس العالم، حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه الأخطاء، معتبرًا أن ما حدث ألحق الضرر بمنتخب مصر وأسهم في خروجه من البطولة.