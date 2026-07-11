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  • أورنج الأردن تصدر النسخة الرابعة من تقرير الاستدامة لعام 2025

أورنج الأردن تصدر النسخة الرابعة من تقرير الاستدامة لعام 2025

  • 11 تموز 2026
  • 12:38
أورنج الأردن تصدر النسخة الرابعة من تقرير الاستدامة لعام 2025

خبرني - أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق النسخة الرابعة من تقرير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام 2025، الذي يجسّد التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية والبيئية من خلال تمكين الأفراد، وتعزيز الشمول الرقمي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة عبر مبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.

ويُبرز التقرير، المُعد وفق أعلى معايير ومبادئ المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، الإنجازات البنّاءة وطويلة الأمد التي أحدثتها الشركة في عام 2025 من خلال مبادراتها، وبرامجها، وممارساتها التي تنسجم مع نهجها المتكامل للمسؤولية المجتمعية واستراتيجية مجموعة أورنج العالمية.

واستناداً إلى بيانات التقرير، تواصل الشركة تسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة من خلال ثلاث مزارع للطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الكهروضوئية، التي تولّد 42% من احتياجات الطاقة. وقد أسهمت هذه المشاريع في خفض انبعاثات الكربون بنحو 30,000 طن خلال عام 2025، دعماً لهدفها المتمثل في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2040. وعلى الصعيد المجتمعي، واصلت الشركة تعزيز الشمول الرقمي وتمكين الشابات والشباب، والسيدات، والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استفاد أكثر من 23,500 شابة وشاب من مختلف برامجها الهادفة إلى دعم التحول الرقمي في المملكة وتعزيز استدامته.

وأكدت أورنج الأردن أنه بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول والشريك الرقمي الموثوق في المملكة، تواصل ترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي والتطوع، ودمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم أعمالها، انسجاماً مع قيمها المتمثلة في الاهتمام، والمسؤولية، والجرأة، وبما يدعم أهدافها الاستراتيجية لبناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة للأفراد والمجتمعات المحلية.

ويعكس هذا التقرير التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تحقيق قيمة مستدامة حقيقية، وذلك عبر ربط أعمالها مع أسس الاستدامة، وتطوير حلول رقمية مسؤولة، وبناء شراكات فاعلة تضمن نتائج مثمرة وتسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

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