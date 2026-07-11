خبرني - وصف الممثل الأمريكي والممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية والتراث الثقافي ستيفن سيغال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أعظم زعيم في العالم.

وقال سيغال في مقابلة مع صحيفة Weltwoche في 10 يوليو: "لقد قلت هذا من قبل، اعتبر أن الرئيس بوتين هو أعظم زعيم في العالم".

كما قيم فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حيث ذكر أن "زيلينسكي لا يزال ممثلا، بينما يتمتع الزعيم الأمريكي "بأسلوبه الخاص".

وحصل سيغال في عام 2016 على الجنسية الروسية. وفي 30 مايو 2024، منحه الرئيس الروسي وسام الصداقة "لمساهمته الكبيرة في تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي" بين الولايات المتحدة وروسيا.