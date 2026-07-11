وفاة شاب أردني متأثراً بإصابته أثناء محاولته إنقاذ شقيقته من حريق منزل

خبرني - توفي الشاب سفيان جلال حمود، البالغ من العمر 22 عاماً، متأثراً بإصابته جراء استنشاق الدخان أثناء محاولته إنقاذ شقيقته من حريق اندلع في منزل عائلته قبل أيام.

وبحسب ذوي الشاب، فقد دخل سفيان إلى المنزل المحترق لإنقاذ شقيقته الصغيرة، إلا أن تعرضه لكميات كبيرة من الدخان أدى إلى إصابة رئتيه، حيث نقل إلى المستشفى وأُدخل إلى وحدة العناية الحثيثة، قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم السبت.

ونعى أهالي حي جناعه الشاب سفيان، مستذكرين موقفه الشجاع وتضحيته في سبيل إنقاذ شقيقته، مقدمين التعازي لعائلته، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل ظهر اليوم السبت الموافق 11/7/2026 من مسجد الإيثار قرب مقبرة الهاشمية، إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية، فيما تُقبل التعازي في ديوان طيرة دندن على الأوتوستراد.