جامعة فيلادلفيا تفصل الدكتور الزعبي .. ورابطة الكتاب تحتج

خبرني - أعرب التيار القومي الثقافي في رابطة الكتاب الأردنيين عن استنكاره لقرار إدارة جامعة فيلادلفيا فصل الدكتور أمجد الزعبي، عضو الرابطة، معتبراً أن القرار يمس قامة أكاديمية وثقافية، ويثير مخاوف بشأن مستقبل البيئة الفكرية والأكاديمية في الأردن.

وأكد التيار، في بيان صادر عنه، أن فصل الزعبي لا ينعكس على شخصه فقط، وإنما يترك آثاراً على المشهد الثقافي والأكاديمي، محذراً من أن إبعاد الكفاءات الفكرية من الجامعات يمثل تراجعاً عن الدور التنويري الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية.

وأشار البيان إلى أن الجامعات ليست مؤسسات استثمارية فحسب، بل تعد منارات للعلم والفكر وبناء الإنسان، لافتاً إلى أن دور الأستاذ الجامعي يتجاوز الجانب التعليمي ليشمل الإسهام في تشكيل الوعي وتعزيز الفكر المسؤول لدى الطلبة.

وأبدى التيار قلقه مما وصفه بـ"تكرار حالات فصل أعضاء الهيئات التدريسية في بعض الجامعات"، معتبراً أن تغليب الاعتبارات المالية والإدارية على حساب الاستقرار الوظيفي والفكري للأكاديميين يهدد الرسالة التعليمية والثقافية للجامعات.

وطالب البيان إدارة جامعة فيلادلفيا بالعدول عن قرار فصل الدكتور أمجد الزعبي وإعادة الاعتبار لمكانته الأكاديمية والثقافية، كما دعا وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي إلى التدخل لحماية حقوق أعضاء الهيئات التدريسية ومواجهة ما وصفها بسياسات الفصل غير المبررة.

وأكد التيار القومي الثقافي أن الحفاظ على الأمن الثقافي والفكري وحرية واستقرار الأكاديميين والمبدعين يمثل مسؤولية وطنية، مشدداً على أهمية حماية دور الجامعات كمراكز للمعرفة والتنوير.