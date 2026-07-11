صحة غزة : 70% من مركبات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة

خبرني - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إن 70 % من مركبات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها، أو لتراكم الأعطال الفنية وعدم توافر قطع الغيار.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن ما تبقى من مركبات خدمات النقل والإسعاف المتهالكة لم تعد صالحة لتلبية الاحتياج اليومي.

وأوضحت بأن هناك صعوبة حقيقية في تلبية احتياجات النقل سواء للمرضى أو للكوادر الصحية في ظل عدم توافر بدائل نقل آمنة .

ولفتت إلى أن استمرار منع إدخال الإطارات وقطع الغيار يضع القطاع الصحي أمام مشهد الشلل التام في منظومة النقل .

"الحافلات التابعة لشركات النقل المتعاقدة مع وزارة الصحة ، باتت تعمل في ظروف فنية وميكانيكية صعبة مع توقف إجراءات الصيانة الدورية منذ أشهر بسبب عدم توافر قطع الغيار" وفق الوزارة .

وحذرت وزارة الصحة من تداعيات توقف خدمات النقل وتأثير ذلك على وصول الكوادر الطبية والمرضى إلى أماكن تقديم الرعاية الصحية.