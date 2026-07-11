عيادات مسائية جديدة في مستشفى الزرقاء لتقليص انتظار المرضى

خبرني - استكمالاً للإجراءات التي وجه بها وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور لتطوير الخدمات الصحية في محافظة الزرقاء، وبعد تطبيق تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية الشاملة المحيطة بمستشفى الزرقاء الحكومي، تبدأ وزارة الصحة اعتباراً من يوم غد الأحد 12/7/2026 تطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في المستشفى بهدف تقليص فترات الانتظار وتسريع تشخيص الحالات المرضية وبدء علاجها في الوقت المناسب.

وقال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة إن الآلية الجديدة جاءت عقب سلسلة من الزيارات الميدانية التي أجراها وزير الصحة للمستشفى، واطلاعه على واقع العمل في العيادات الخارجية وأوقات انتظار المرضى، إلى جانب متابعته نتائج تمديد الدوام في المراكز الصحية الشاملة المحيطة بالمستشفى، والذي أسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وخفف من عدد مرضى الطورائ ، مما استدعى تطوير آلية التحويل إلى عيادات الاختصاص بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.

وأوضح الخزاعلة أن الآلية الجديدة تأتي استجابة للحاجة إلى تقليص فترات انتظار المرضى الجدد الذين لم يتم تشخيص حالاتهم المرضية بعد، لما لذلك من أثر في تسريع التشخيص وبدء العلاج، والحد من احتمالية تطور الحالات المرضية أو حدوث مضاعفات نتيجة تأخر المراجعة.



وبيّن أن الآلية تشمل عيادات الباطنية، والجراحة العامة، وطب الأطفال، والنسائية والتوليد، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، وتعتمد على استحداث" ثلاث عيادات مسائية أسبوعياً لكل تخصص" ، من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 3:30 عصراً، بما يزيد الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية ويعزز سرعة تقديم الخدمات الطبية للمراجعين.

وأشار إلى أنه في السابق كان المريض، بعد تقييمه في المركز الصحي وتحويله إلى عيادات الاختصاص، يحصل على موعد في العيادات الخارجية قد يمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر بحسب التخصص، وهو ما شكّل تحدياً أمام سرعة تلقي الخدمة العلاجية.

وأضاف الخزاعلة أن تطبيق الآلية الجديدة سيخفض مدة انتظار المرضى المحولين إلى عيادات الاختصاص إلى أسبوع واحد فقط، مؤكداً أن المستشفى استكمل جميع الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق الآلية الجديدة ، وبما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المريض ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.