سيكون مرئيا في بعض الدول العربية.. ما الذي نعرفه عن الكسوف الشمسي في أغسطس؟

في الثاني عشر من أغسطس المقبل، سيحدث لقاء كوني نادر يجمع بين كسوف شمسي جزئي وكلي، إلى جانب زخة شهب سنوية، في مشهد يعد من أبرز الأحداث الفلكية في العقد الحالي.

ومن المنتظر في هذا التاريخ، أن يحدث كسوف كلي للشمس يمكن رؤيته في أجزاء من غرينلاند وأيسلندا والمحيط الأطلسي وإسبانيا، بينما سيكون الكسوف الجزئي مرئيا في معظم أنحاء أوروبا وأجزاء من أمريكا الشمالية.

والأكثر إثارة أن زخة شهب البرشاويات السنوية ستصل إلى ذروتها بعد ساعات قليلة من الكسوف، في سماء مظلمة خالية من ضوء القمر، ما يوفر مشهدا مزدوجا نادرا.

وسيكون الكسوف الكلي هو الأول من نوعه الذي يمكن رؤيته في أوروبا القارية منذ عام 2006، حيث سيتحول النهار إلى ليل لفترة وجيزة في مساحة واسعة من شمال إسبانيا، عندما يغطي القمر قرص الشمس بالكامل.

ما هو الكسوف ولماذا يحدث؟

يحدث الكسوف عندما يمر القمر مباشرة بين الشمس والأرض، فيلقي بظله على كوكبنا في حزام ضيق. وتتسبب هذه الظاهرة في تغيرات غريبة، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتظهر الظلال بزوايا غير معتادة، وقد تخلد بعض الحيوانات إلى النوم وكأنه الليل.

وهذه المظاهر الغريبة جعلت الحضارات القديمة تعتقد أن الكسوف نذير شؤم أو رسائل من الآلهة، لكن العلم يفسره اليوم بأنه مجرد "صدفة كونية".

فالشمس أكبر من القمر بنحو 400 مرة، لكنها في الوقت نفسه أبعد بـ400 مرة عن الأرض مقارنة بالقمر. وهذان الرقمان المتساويان تقريبا يجعلان القرصين يبدوان متساويين في الحجم في سمائنا، وهذا هو السبب الذي يجعل القمر يغطي الشمس بالكامل أثناء الكسوف الكلي، رغم أن الشمس أكبر منه بأضعاف مضاعفة، كاشفا عن الغلاف الخارجي للشمس المعروف باسم "الهالة".

أين ومتى يمكن رؤية الكسوف؟

سيبدأ الكسوف الكلي في منطقة نائية بشمال روسيا، ثم يعبر مسارا عبر غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا والطرف الشمالي الشرقي للبرتغال.

وفي إسبانيا، سيتحرك مسار الكسوف من مدينة أوفييدو شمالا إلى جزيرة مايوركا. أما بالنسبة للمشاهدين في إسبانيا، فسيستمر الكسوف الكلي أقل من دقيقتين قبل غروب الشمس، ففي مدينة بورغوس مثلا سيستمر الظلام دقيقة واحدة و48 ثانية فقط، بينما سيستمر لفترة أطول قليلا في روسيا وغرينلاند لكنه لن يتجاوز دقيقتين ونصف.

وسيكون الكسوف الجزئي، الذي يحدث عندما يبدأ القمر بعبور الشمس أو يوشك على مغادرتها - مرئيا في معظم أنحاء أوروبا وكندا وشمال الولايات المتحدة وشمال غرب أفريقيا، وسيستمر نحو ساعة و45 دقيقة.

وعلى الرغم من أن مسار الكسوف الكلي لن يمر فوق معظم الدول العربية، فإن الدول العربية الواقعة في غرب القارة الأفريقية وشمالها ستشهد كسوفا جزئيا بنسب متفاوتة .

ففي الجزائر، سيشهد معظم سكان البلاد كسوفا جزئيا استثنائيا مع اقتراب غروب الشمس، حيث تصل نسبة تغطية القمر لقرص الشمس إلى 90%، وتبلغ ذروتها بنحو 98.6% في بعض المناطق،

بينما ستشهد عدة مدن مغربية نسب احتجاب تتجاوز 90% خلال المراحل الأخيرة قبل غروب الشمس.

كما ستشهد تونس كسوفا جزئيا حيث سيحجب قرص الشمس بنسب تصل إلى 60% وأكثر في بعض المناطق الشمالية.

وفي موريتانيا ستصل نسبة احتجاب الشمس إلى 46.16% .

وستكون مناطق أخرى في شمال غرب أفريقيا، مثل السنغال وغامبيا وبوركينا فاسو، على موعد مع كسوف جزئي عند غروب الشمس أيضا.

ما مدى ندرة هذا الحدث؟

بالرغم من حدوث كسوف شمسي مرة أو مرتين كل عام، إلا أن مسار الكسوف الكلي ضيق جدا، ما يعني أن نفس المنطقة قد تنتظر 400 عام قبل أن تشهد كسوفا آخر. ولكن هناك أخبار سارة لعشاق الظواهر الفلكية، ففي 2 أغسطس 2027، أي بعد عام واحد فقط، سيعبر كسوف كلي آخر جنوب إسبانيا وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وقد أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام لقب "كسوف القرن"، لأنه سيستمر 6 دقائق و23 ثانية، وهو الأطول في القرن الحادي والعشرين.

وستشهد إسبانيا كسوفا ثالثا في 26 يناير 2028، لكنه هذه المرة سيكون كسوفا حلقيا يعرف بـ"حلقة النار"، حيث لا يغطي القمر الشمس بالكامل، بل يترك حلقة مضيئة حوله.

ومن الضروري جدا عدم النظر إلى الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف، لأن ذلك قد يتسبب في أضرار جسيمة للعين قد لا تشعر بها فورا، إذ لا توجد مستقبلات للألم في العين لتحذير الدماغ.

ويوصي الخبراء باستخدام نظارات مخصصة لرصد الكسوف، تعمل على فلترة الأشعة فوق البنفسجية.