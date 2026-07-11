وفاة أم وطفلها بحادث سير على طريق وادي عربة

خبرني - خيّم الحزن على ذوي سيدة وطفلها بعد وفاتهما إثر حادث سير وقع مساء أمس على طريق وادي عربة، في حادثة مؤلمة أعادت تسليط الضوء على مخاطر الطرق وضرورة تعزيز إجراءات السلامة المرورية.

ووفق المعلومات المتوفرة، فقد أسفر الحادث عن وفاة السيدة أم أحمد وطفلها إبراهيم سالم موسى السعيدين، البالغ من العمر 7 سنوات، متأثرين بالإصابات التي تعرضا لها جراء الحادث.

وسادت حالة من الأسى بين أبناء عشائر السعيديين عقب تداول نبأ الوفاة، حيث عبّر الأهالي عن حزنهم، وتقدموا بالتعازي لأسرة الفقيدين، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.