وفيَّات الأردن.. السبت 11-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت 11-7-2026:
- يوسف محمد خير خليل الشرع
- يوسف أحمد فريج الحصان
- نسب عبد الحي خليل عطية
- ميسر يوسف العلي الرحامنة
- محمود صالح الجلامدة
- محمد سمير القريني
- محمد كايد المرازيق
- مبارك محمد النوافلة
- قصي خالد عادل يعقوب
- فصايل محمد قصراوي
- فاطمة عوض صالح ربابعة
- سميرة أكرم أحمد ملص
- سليمان ابصيبص الهويمل
- سامر عمر حسن النمر
- راغب إبراهيم الجيلاني
- خالد رشيد القيام
- حسين محمد عبدالله قطيشات
- إبراهيم أحمد غزلان
- إبراهيم علي محمد العمري
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.