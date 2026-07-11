وفيَّات الأردن.. السبت 11-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت 11-7-2026:

- يوسف محمد خير خليل الشرع

- يوسف أحمد فريج الحصان

- نسب عبد الحي خليل عطية

- ميسر يوسف العلي الرحامنة

- محمود صالح الجلامدة

- محمد سمير القريني

- محمد كايد المرازيق

- مبارك محمد النوافلة

- قصي خالد عادل يعقوب

- فصايل محمد قصراوي

- فاطمة عوض صالح ربابعة

- سميرة أكرم أحمد ملص

- سليمان ابصيبص الهويمل

- سامر عمر حسن النمر

- راغب إبراهيم الجيلاني

- خالد رشيد القيام

- حسين محمد عبدالله قطيشات

- إبراهيم أحمد غزلان

- إبراهيم علي محمد العمري

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.