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وفيَّات الأردن.. السبت 11-7-2026

  • 11 تموز 2026
  • 10:12
وفيَّات الأردن السبت 1172026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت 11-7-2026:

- يوسف محمد خير خليل الشرع

- يوسف أحمد فريج الحصان

- نسب عبد الحي خليل عطية

- ميسر يوسف العلي الرحامنة

- محمود صالح الجلامدة

- محمد سمير القريني

- محمد كايد المرازيق

- مبارك محمد النوافلة

- قصي خالد عادل يعقوب

- فصايل محمد قصراوي

- فاطمة عوض صالح ربابعة

- سميرة أكرم أحمد ملص

- سليمان ابصيبص الهويمل

- سامر عمر حسن النمر

- راغب إبراهيم الجيلاني

- خالد رشيد القيام

- حسين محمد عبدالله قطيشات

- إبراهيم أحمد غزلان

- إبراهيم علي محمد العمري

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

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