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حارس كاب فيردي يتحول إلى اسم لاكتشاف علمي جديد

  • 11 تموز 2026
  • 09:26
حارس كاب فيردي يتحول إلى اسم لاكتشاف علمي جديد

خبرني - حظي فوزينيا حارس مرمى منتخب كاب فيردي بتكريم فريد من نوعه عقب الأداء اللافت الذي قدمه في مونديال 2026 بعدما أطلق باحث إسباني اسمه على نوع جديد من الرخويات البحرية تم اكتشافه مؤخرا.
وذكرت صحيفة The Athletic أن الباحث الإسباني خيسوس أورتيا اختار اسم Aldisa Vozinhai لحلزون بحري أحمر صغير لا يتجاوز طوله أربعة مليمترات، عُثر عليه في مياه البحر الكاريبي بالقرب من كوبا وجوادلوب.

وأوضح أورتيا أن اختياره لم يكن مرتبطا فقط بتألق الحارس المخضرم في المونديال، بل جاء أيضا تقديرا لعلاقته الخاصة بجزر كاب فيردي، حيث سبق أن حصل عام 2023 على وسام الاستحقاق البيئي تقديرا لإسهاماته في دراسة التنوع البيولوجي البحري بالأرخبيل.

ولم تكن هذه السابقة الأولى للباحث الإسباني، إذ سبق له أن أطلق اسم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس على نوع آخر من الرخويات البحرية عام 2019.

وشهدت بطولة كأس العالم 2026 تألقا كبيرا لفوزينيا، الذي أصبح أكبر لاعب يمثل كاب فيردي في أول مشاركة مونديالية للمنتخب، بعمر 40 عاما، كما حافظ على نظافة شباكه أمام إسبانيا والسعودية، وقدم أداء استثنائيا أمام الأرجنتين رغم خروج منتخب بلاده من دور الـ32.

كما حقق الحارس المخضرم انتشارا عالميا خلال البطولة، بعدما قفز عدد متابعيه على منصة إنستغرام بشكل هائل (من 50 ألف متابع إلى 28,6 مليون متابع)، ليصبح أحد أبرز الوجوه التي خطفت الأضواء في مونديال 2026، داخل الملعب وخارجه.

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