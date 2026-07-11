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وزير الصحة: حل مشكلات تراكمت لعشرات السنين يحتاج عملاً منهجياً

  • 11 تموز 2026
  • 09:24
وزير الصحة حل مشكلات تراكمت لعشرات السنين يحتاج عملاً منهجياً

خبرني - أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن كافة الملاحظات والآراء التي يتم طرحها ستُؤخذ بعين الاعتبار وباهتمام بالغ، مشدداً على أن هذه الملاحظات تشكل الركيزة الأساسية وهدف التغيير والتطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.

وقال البدور في منشور له، إن العمل جارٍ بروح الفريق والجهد الجماعي المشترك مع موظفي الوزارة البالغ عددهم 35 ألف موظف، وذلك بهدف بناء وتطوير منظومة صحية جمعية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأقرّ الوزير بوجود بعض المعيقات والمشكلات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أنه تم تحليل وحل جزء منها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال يتطلب عملاً كبيراً ومتواصلاً لتنظيم الخدمة الصحية وتجويدها.

واختتم البدور منشوره بالـتأكيد على الاعتماد على منهجية واضحة والتدرج المدروس لحل مشكلات وتراكمات امتدت لعشرات السنوات، للوصول إلى الخدمة الطبية التي تليق بالجميع.

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