هاري كين: أتمنى أن أكون بمستوى ترمب

خبرني - أكد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، أنه لعب جولة غولف مع الرئيس دونالد ترمب "قبل حوالي 18 شهراً" بعد أن تلقى دعوة منه أثناء تواجده في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال كين نقلاً عن "ذي أثليتك": بصراحة، كان أدائي جيداً. لقد لعبنا قبل حوالي 18 شهراً، حيث دعاني للعب عندما كنت في بالم بيتش. وعندما يدعوك الرئيس إلى مكان ما... كانت تجربة خيالية حقاً مجرد مقابلته ولعب الغولف معه. وبصراحة، مستواه في الغولف جيد جداً. آمل أن أتمكن من لعب الغولف بمثل مستواه عندما أصل إلى عمره، هذا أمر مؤكد. لقد كانت تجربة فريدة، وأنا ممتن لدعوته لي للعب.

وكان الرئيس ترمب قد أشاد بكين عبر منصة "تروث سوشيال" بعد فوز إنجلترا بنتيجة 3-2 على المكسيك في دور الستة عشر، حيث كتب: هاري كين لاعب إنجلترا لاعب عظيم.

وفي اليوم التالي، تحدث ترامب عن كين مجدداً وكشف عن لعبهما الغولف معاً، قائلاً: أعتقد أن كين لاعب رائع. لقد لعبت الغولف معه وأنا معجب به كثيراً. إنه لاعب غولف جيد، وهو رائع حقاً.

كما ذكر كين أن السير ديفيد بيكهام التقى بمنتخب إنجلترا قبل التدريبات في منشأة إنتر ميامي في فورت لودرديل وتمنى لهم التوفيق.

وأضاف كين عن بيكهام: لقد تمنى لنا التوفيق فقط، فهو يراسلني بعد معظم المباريات ونحن على تواصل دائم. إنه مشجع كبير للمنتخب الإنجليزي، ونعلم جميعاً مدى أهمية تمثيل إنجلترا بالنسبة له، وأن يكون قائداً للفريق، وأن يلعب بالطريقة التي كان يلعب بها في كل مرة يرتدي فيها قميص المنتخب. لقد كان هناك فقط لدعمنا. كان من الجيد اللقاء به، وأن يحظى بعض اللاعبين الآخرين بفرصة التحدث معه. إنه أسطورة إنجليزية، ونأمل أن نجعله فخوراً بنا غداً.