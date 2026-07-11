وسط حضور حاشد..انطلاق مهرجان صيف عمان 2026

خبرني - انطلقت مساء الجمعة، فعاليات مهرجان صيف عمان 2026 ، في دورته الثامنة عشرة، الذي تنظمه أمانة عمّان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن في حدائق الحسين، وسط حضور جماهيري لافت.

وبحسب بيان صحفي للمركز الإعلامي في أمانة عمان رعى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة افتتاح فعاليات المهرجان، بحضور عدد من أعضاء لجنة أمانة عمان، ومدير المدينة نبيل الجريري، ونواب مدير المدينة، إضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين والمدراء المعنيين فيها .

وامتازت فعاليات المهرجان في يومه الأول بالطابع الوطني والثقافي والعائلي، حيث استهلت الأمسية الافتتاحية بمعزوفات لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، ولوحة فنية بعنوان "نبض عمان" قدمتها الفنانة مكادي نحّاس على المسرح الرئيسي، بمشاركة موسيقيين من المعهد الوطني للموسيقى وأكاديمية طارق الجندي وكورال الجامعة الأردنية، وإخراج غاندي صابر.

واشتملت الفعاليات على وصلات غنائية وطنية وتراثية لفرقة شباب الرمثا للثقافة والفنون، وللفنان أحمد الدرايسة والفنان سعد أبو تايه، لاقت تفاعلا كبيراً من الحضور .

كما تم عرض مسرحية " فارس في الإجازة الصيفية"، وعرض سينما على مسرح الأطفال، إضافة إلى تقديم عدد من الفعاليات المخصصة للأطفال، مثل الرسم على الوجوه ونفخ البالونات، إضافة إلى توزيع هدايا وجوائز ضمن منصات الفنون ومحطات الألعاب.

واشتمل المهرجان على منطقة مخصصة للأسواق، لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية.

ويهدف المهرجان الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى، وتستمر فعالياته المجانية حتى 17 من الشهر الحالي، إلى تنشيط الحركة السياحية وإضافة مقصد للسياح في مدينة عمّان، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار .

يذكر، أن الأمانة وفرت مواقف مجانية للحضور، خلف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ووسائط نقل مجانية إلى موقع الفعاليات داخل حدائق الحسين.