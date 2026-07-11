مكمل غذائي يعزز قدرة المناعة على مكافحة السرطان

خبرني - كشفت دراسة جديدة أن مكملا غذائيا مستخلصا من الخميرة قد يساعد على تعزيز قدرة الجهاز المناعي ضد السرطان، بعد أن حسّن أداء الخلايا المناعية لدى فئران تعاني من السمنة.

وتوصل باحثون من كلية ترينيتي دبلن (TCD) وكلية دبلن الجامعية (UCD) إلى أن مكملا غذائيا يحتوي على مركب بيتا غلوكان الخميرة يمكن أن يساعد الجسم على إنتاج خلايا مناعية أكثر فاعلية في مقاومة السرطان.

وأظهرت الدراسة أن إضافة المكمل إلى النظام الغذائي لفئران مصابة بالسمنة أدى إلى تغييرات في طريقة تطور الخلايا المناعية، ما ساعد على تكوين خلايا أكثر قدرة على مواجهة نمو الأورام.

وتعد السمنة من العوامل التي تؤثر في كفاءة الجهاز المناعي، إذ تقلل قدرته على مكافحة العدوى والأورام، وقد تستمر بعض آثار هذا الخلل حتى بعد فقدان الوزن. وتشير نتائج الدراسة إلى أن بيتا غلوكان الخميرة قد يكون وسيلة غذائية واعدة لدعم وظائف المناعة، إلا أن التأكد من فعاليته لدى البشر يتطلب إجراء تجارب سريرية.

وخلال التجارب، أطعم الباحثون الفئران نظاما غذائيا عاديا أو نظاما غذائيا غنيا بالدهون مضافا اليه بيتا غلوكان الخميرة لمدة تراوحت بين أربعة و12 أسبوعا. وبعد ذلك، اختبروا قدرة الجهاز المناعي لديها على التعامل مع أنواع مختلفة من السرطان، شملت سرطان القولون والمستقيم وسرطان الجلد وسرطان الثدي.

وقالت الدكتورة آنا ليدويث، الباحثة ما بعد الدكتوراه والمعدة الأولى للدراسة، إن الفريق سعى إلى معرفة ما إذا كان بيتا غلوكان الخميرة قادرا على إعادة برمجة الخلايا المناعية المبكرة في نخاع العظم، بما يؤدي إلى إنتاج استجابات مناعية مضادة للأورام تكون أقوى وأكثر استمرارا.

وأضافت أن الدراسة اختبرت أيضا قدرة المكمل على التغلب على الخلل المناعي المرتبط بالسمنة، ومعرفة ما إذا كانت آثاره الوقائية تستمر بعد فقدان الوزن.

وأظهرت النتائج أن التدخل الغذائي ساعد على استعادة نشاط المناعة المضادة للأورام لدى الفئران البدينة، كما خفف من بعض أوجه الخلل في الذاكرة المناعية طويلة الأمد التي قد تستمر بعد فقدان الوزن، وهي مشكلة تمثل تحديا طبيا مهما.

وأوضح الفريق إن هذه النتائج تمهد الطريق أمام دراسات تدخل غذائي لدى البشر، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الالتهابات المزمنة أو ضعف المناعة. كما أن بيتا غلوكان الخميرة المستخدم في الدراسة، والمعروف باسم Wellmune™، متاح تجاريا ويستخدم كمكمل غذائي، ما قد يساعد في تسريع إجراء التجارب السريرية المستقبلية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع من المكملات قد يصبح مستقبلا عاملا مساعدا إلى جانب علاجات السرطان الحالية، مثل العلاج الكيميائي والعلاج المناعي، إضافة إلى إمكانية دوره في تحسين استجابة الجسم للقاحات وتعزيز مقاومته للعدوى.