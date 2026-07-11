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قاليباف: الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران

  • 11 تموز 2026
  • 08:31
قاليباف الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران

خبرني - قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران مستعدة "للدفاع الشامل" إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، وإن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران.

وذكر قاليباف، خلال لقاء مع أحمد موزاني، رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية، أنه أبلغ جيه. دي. فانس نائب الرئيس الأميركي خلال المفاوضات بأن طهران لا تثق بواشنطن، وأنه يرى أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة.

ونُشرت هذه التعليقات عبر حساب قاليباف على تطبيق تيليغرام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، مؤكدا أن واشنطن وافقت على ذلك، لكنها أبلغت طهران "بشكل لا لبس فيه" أن وقف إطلاق النار انتهى.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات". وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل لا يقبل أي التباس، أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

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