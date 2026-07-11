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أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق السبت والأحد

  • 11 تموز 2026
  • 08:28
أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق السبت والأحد

خبرني  - يكون الطقس السبت صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس يوم الثلاثاء حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 - 20 درجات مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18 ، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37- 20 ، وفي مناطق السهول 32 - 21 ، وفي الأغوار الشمالية 39- 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27 ، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41- 27 درجة مئوية.

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