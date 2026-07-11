ارتفاع حصيلة وفيات إيبولا في الكونغو إلى 648 حالة

خبرني - آظهرت ​بيانات حكومية ‌صدرت مساء أمس الجمعة ​أن ​عدد حالات الإصابة المؤكدة ⁠بفيروس ​إيبولا في ​جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى ​1830 منها ​648 حالة وفاة.

ويمثل ‌هذا ⁠الرقم إجمالي الحالات المؤكدة حتى ​يوم ​الخميس، ⁠وفقا لتقرير عن ​الوضع وثق ​حالات ⁠الإصابة والوفاة في ⁠الساعات ​الأربع ​والعشرين السابقة.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلن عنها يوم الخميس 625 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة في البلاد روجيه كامبا أمس الجمعة، أن السلطات وسّعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوت-أويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد.

وفي 17 مايو أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ صحية عالمية، لما يشكله من خطر على دول أخرى. وتقيّم المنظمة مستوى الخطر الإقليمي لانتشار الفيروس بأنه مرتفع.