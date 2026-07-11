عادات يجب التخلي عنها قبل النوم

خبرني- تحذر الدكتورة يلينا تساريوفا أخصائية طب الأعصاب والنوم، من أن العادات السيئة قبل النوم قد تؤدي إلى أحلام مزعجة وتدهور في صحة البشرة.

ووفقا لها، قد يسبب تناول أي طعام دسم قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات أحلاما مزعجة ومخيفة. لأن حالة الجسم تنعكس في سيناريو الحلم. وتقول: "مثلا، قد يسبب الارتجاع (ارتجاع محتوى الطعام إلى الجهاز التنفسي العلوي) شعورا بضيق التنفس بعد الإفراط في تناول الطعام. وهذا بدوره قد يحفز رؤية حلم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالاختناق".

وقد تتسبب الأطعمة الحلوة في الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب الجوع، الذي يحدث بعد ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم.

وتقول: "يعيق تناول العشاء متأخرا، إنتاج هرمون النمو (السوماتوتروبين)، الذي يساعد على تحمل فترات طويلة من الصيام. وقد يؤدي هذا ليس فقط إلى استيقاظات غير مخطط لها، بل إلى مشكلات جمالية، لأن هرمون النمو مسؤول عن لون البشرة واستقلاب الدهون".

وعموما، قبل النوم بثلاث ساعات، لا ينصح بعمل أي شيء يزيد من معدل ضربات القلب، أو درجة الحرارة، أو مستوى ضغط الدم، أو يسبب مشاعر سلبية. فمثلا، لا ينبغي شرب الشاي لاحتوائه على الكافيين. كما لا ينبغي تناول الأطعمة الساخنة والثقيلة والحارة، وممارسة الأنشطة البدنية الشاقة كالتمرين أو الركض.

وبالإضافة إلى ذلك، من المفيد جدا ابتكار طقوس تساعد على تهيئة الجسم للنوم. لكن يجب أن يكون الخيار مناسبا. فمشاهدة التلفاز أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي غير ملائم، لأن الضوء البارد المنبعث من الشاشات يثبط إنتاج هرمون النوم. ومن الأفضل قراءة كتاب شيق ذي محتوى هادئ وغير محفز. وينبغي أن يكون هذا بالقرب من مصباح ذي ضوء دافئ، ما يساعد على الاسترخاء.