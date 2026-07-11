الصداع النصفي قد لا يكون سببه الأوعية الدموية فقط.. ما علاقة المعدة؟!

خبرني - كشفت أخصائية أمراض الباطنية ليودميلا لابا أن بعض مشكلات الجهاز الهضمي قد تكون أحد أسباب الإصابة بالصداع النصفي.

ووفقا لها، فإن الصداع النصفي، وهو نوبات متكررة من الصداع الشديد، لا يشير بالضرورة إلى وجود مشكلة وعائية، بل قد يكون ناتجا عن عمليات التهابية في الجهاز الهضمي. وتشير الطبيبة إلى أن التشنجات الوعائية قد تحدث في المعدة أو الاثني عشر نتيجة التورم أو الالتهاب، ما يؤدي إلى ألم ينتشر على شكل موجات إلى الرأس، مصحوبا بالغثيان والتقيؤ.

وتقول: "بغض النظر عن مكان حدوثه، فإنه سينتقل إلى الرأس، لأن جميع الأوعية الدموية مترابطة، كما أن عدد النهايات العصبية أكبر بكثير، ويكون الألم أشد في تلك المنطقة".