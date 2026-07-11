مايكروسوفت توقف إنتاج اثنين من أشهر حواسبها

خبرني - أفاد مصدر مطلع لموقع Windows Central أن شركة مايكروسوفت أوقفت رسميا إنتاج حاسب Surface Go 4 اللوحي والكمبيوتر المحمول Surface Laptop Go 3.

وأشار الموقع إلى أن مايكروسوفت ليس لديها خطط لإعادة تخزين أو إصدار هذين النوعين من الحواسب في متاجرها الرسمية، ما يعني تخليها عن فئة الحواسب ذات الأسعار المقبولة ضمن منتجاتها.

وتركز الشركة تبعا للموقع حاليا أجهزتها الأعلى سعرا، مثل سلسلة Surface Pro بشاشات 12 و13 بوصة، وسلسلة Surface Laptop بأحجام 13 و13.8 و15 بوصة، بالإضافة إلى طراز فاخر قيد التطوير يحمل اسم Surface Laptop Ultra.

وكشفت المصادر أن الشركة كانت تدرس إطلاق Surface Go 5 يعمل بمعالج اقتصادي من كوالكوم، لكنها ألغت المشروع بسبب عدم إقبال العملاء من المؤسسات والشركات على هذا النوع من المعالجات، وهو ما يمثل عقبة كبيرة، نظرا لأن جهاز Surface Go 4 كان يُسوَّق أساسا كجهاز تجاري.

وفي محاولة لسد الفجوة، أضافت مايكروسوفت مؤخرا نسخا مخفضة السعر من أجهزة Surface Pro بمقاس 12 بوصة وأجهزة Surface Laptop بمقاس 13 بوصة، لكن هذه الأجهزة حصلت على ذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وتطرح بأسعار تبدأ من 849 و949 دولارا على التوالي.

وبدلا عن أجهزتها الاقتصادية، بدأت مايكروسوفت تروّج لجهاز Dell XPS 13 كمنافس لـ Apple MacBook Neo، مع ميزات إضافية مثل التعرف على الوجه بتقنية Windows Hello، وشاشة تعمل باللمس، ولوحة مفاتيح مضيئة.

وتشمل مواصفات النسخة الأساسية من هذا الحاسب، معالج Intel Core 5 320، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 8 غيغابايت، وقرص SSD بسعة 512 غيغابايت، ويزن الجهاز نحو 1 كلغ.