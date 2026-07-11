مصر.. حذف صورة ميسي من منتج شهير بعد حملة مقاطعة

خبرني - يتواصل الغضب المصري بعد هزيمة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، وسط جدل واسع حول القرارات التحكيمية، وكان آخر ضحايا هذا الغضب منتجا غذائيا شهيرا.

ويحمل أحد المنتجات الشهيرة لشركة رقائق البطاطس صورة النجم الأرجنتيني لونيل ميسي، لكن بعد حملة مقاطعة ودعوات لعدم شراء هذا المنتج، قررت الشركة وقف وضع صورة ميسي على منتجاتها.

وأجبرت الحملة الغاضبة شركة شيبسي على وقف طباعة العبوات التي تحمل صورة ميسي، بحسب تقارير محلية.

ويرى جزء كبير من المصريين أن منتخب الأرجنتين حظي بمساندة تحكيمية في اللقاء أمام الفراعنة بسبب نجمه وقائده ميسي، وخوفا من تعرضه للإقصاء أمام الفراعنة الذين كانوا يتقدمون بهدفين نظيفين، قبل تدارك ميسي ورفاقه للنتيجة في الوقت القاتل وقلبها إلى صالحهم بثلاثية.

وأوضحت مصادر داخل شركة شيبسي، أن جميع العبوات والمنتجات التي تحمل صورة ميسي، ومطروحة حاليا في الأسواق جرى تصنيعها قبل انطلاق منافسات كأس العالم؛ مؤكدة أن الشركة أوقفت إنتاج جميع العبوات والأكياس والمنتجات التي تحمل صورة اللاعب الأرجنتيني.

وذكرت المصادر أن قرار وقف الإنتاج جاء بالتزامن مع انتهاء الحملة التسويقية الخاصة باللاعب، إلى جانب مراعاة حالة التعاطف الجماهيري مع المنتخب المصري عقب خروجه من بطولة كأس العالم أمام المنتخب الأرجنتيني.

وعقب مباراة مصر والأرجنتين قال المدير الفني حسام حسن، إن فريقه تعرض لـ"ظلم" تحكيمي، معتبرا أن مصر كانت الأفضل في المباراة وأن بعض القرارات أثرت في النتيجة.

وأبدى حسن، استغرابه من إلغاء هدف لمنتخب مصر وعدم احتساب بعض الحالات التحكيمية لصالح فريقه، واعتبر أن الخسارة كانت "ظالمة"، وألمح إلى أن بقاء الأرجنتين وليونيل ميسي في البطولة يخدم الجوانب التسويقية.