بعد غياب 14 عاماً .. فلاي دبي تُسيّر رحلات يومية إلى حلب السورية

خبرني - أعلنت شركة "فلاي دبي"، الجمعة، عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى مدينة حلب السورية، لتعود بذلك إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام 14 عاماً

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الناقلة لتوسيع عملياتها في سوريا، حيث ستُطلق رحلات يومية مباشرة إلى حلب اعتباراً من 20 يوليو الجاري، لتصبح الوجهة السورية الثانية للناقلة بعد العاصمة دمشق.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، تعكس هذه الخطوة التزام "فلاي دبي" المستمر بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة، وتسهيل حركة السفر والتجارة بين الإمارت وسوريا.

وفي تعليق له على هذا التوسع، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ "فلاي دبي": "يسعدنا استئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد غياب يزيد عن 14 عاماً، ويُشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسيع شبكتنا".

وأضاف أن الرسالة الأساسية للناقلة تمثلت دائماً في "دعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، من خلال توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق غير المخدومة".

وأشار الغيث إلى أن تشغيل الرحلات اليومية إلى حلب "لا يلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر فحسب، بل نسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين دولة الإمارات وسوريا".

ويوفر استئناف الرحلات المباشرة إلى حلب رابطاً حيوياً ومهماً، لا سيما للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، حيث سيؤدي إلى تقليص كبير في أوقات السفر وتسهيل حركة التنقل مقارنة بالرحلات غير المباشرة.

يُذكر أن "فلاي دبي" كانت قد أصبحت أول ناقلة إماراتية تُشغل رحلات يومية بين دبي ودمشق في الأول من يونيو 2025. وفي ظل التزايد الملحظ في الطلب على هذا المسار، قامت الناقعة مؤخراً برفع عدد رحلاتها لتصل إلى ثلاث رحلات يومية إلى العاصمة السورية.

وعلى صعيد تطوير شبكتها العالمية، كانت "فلاي دبي" قد أضافت مؤخراً كلاً من مدينة بنغازي في ليبيا، وبانكوك في تايلاند إلى قائمة وجهاتها. كما أعلنت الناقلة عن خططها لتدشين رحلات إلى مدينة بوكارا في نيبال، وذلك اعتباراً من 23 سبتمبر المقبل.