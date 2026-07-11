رجل أعمال إماراتي يقدم هدايا ثمينة للاعبي منتخب مصر

خبرني - أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، اليوم الجمعة، إهداء سيارة لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب المصري المشارك في كأس العالم، بعد تحقيق إنجاز تاريخي في المونديال.

ونشر الحبتور على صفحته بمنصة فيسبوك أن "المجموعة تواصلت مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على تقديم سيارة ميتسوبيشي لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب المصري، تقديرا للأداء المشرف الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم، والذي أسعد الملايين، ورفع اسم مصر عاليا، وأدخل الفرحة إلى قلوب العرب جميعا".

‏وأضاق أن "المبادرة تشمل جميع أفراد بعثة المنتخب، من اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، عرفانا بجهودهم، وإيمانا بأن النجاح هو ثمرة العمل الجماعي".

‏وأكد الحبتور أن "ما حققه المنتخب المصري ليس إنجازا لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر لكل عربي"، مضيفا: "فرحة مصر اليوم هي فرحة كل عربي. ما قدمه هذا المنتخب يستحق كل التقدير، ومن واجبنا أن نحتفي بمن يرفع راية العرب عاليا في المحافل الدولية. أتمنى لهم مزيدا من النجاح والإنجازات التي تليق باسم مصر ومكانتها".

وأضاف أن "هذه الهدية هي تعبير عن محبتنا وتقديرنا لأبطال مصر الذين شرّفوا وطنهم، وأسعدوا جماهيرهم، ومنحوا كل عربي درسا في العزيمة والإصرار والروح القتالية".

وخاطب لاعبي المنتخب قائلا: "لقد أثبتم أن الإيمان، والعمل بروح الفريق، والقتال حتى صافرة النهاية، هي قيم تصنع الإنجازات. المستقبل أمامكم، وما قدمتموه في هذا المونديال يؤكد أن الكرة المصرية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات".

ووصل منتخب مصر إلى بلاده اليوم عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم إثر هزيمته أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الوقت القاتل من اللقاء، ليودع الفراعنة المونديال من دور الـ16 وهو إنجاز تاريخي حيث لم يسبق له تجاوز دور المجموعات في 3 مشاركات سابقة.