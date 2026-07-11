مُفاجأَة .. فيران توريس يقترب من باريس سان جيرمان

خبرني - اقترب الإسباني فيران توريس، مهاجم برشلونة، من خوض تجربة جديدة في مسيرته، بعدما أبدى موافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026، وفقا لتقارير صحفية.

وذكرت شبكة "Sky Sports" البريطانية، أن الدولي الإسباني أعطى الضوء الأخضر لإتمام انتقاله إلى بطل الدوري الفرنسي، في ظل تزايد الغموض بشأن مستقبله مع برشلونة.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة تواجه صعوبة متزايدة في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تمديد عقده، بعدما توقفت المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن موقف النادي الكتالوني تغير بعد التوصل إلى اتفاق لضم المهاجم الألماني كريم أديمي، وهي الصفقة التي قد تعيد تشكيل الخيارات الهجومية للمدرب هانز فليك، وتؤثر على دقائق مشاركة فيران توريس في الموسم المقبل.

ورغم أن توريس لا يزال يرتبط بعقد مع برشلونة، فإن تعثر مفاوضات التجديد فتح الباب أمام باريس سان جيرمان للتحرك بقوة، حيث يعتبر النادي الفرنسي اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أحد أبرز أهدافه لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وانضم فيران توريس إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي في ديسمبر 2021، ونجح منذ ذلك الحين في إثبات قدرته على اللعب في مختلف مراكز الهجوم، سواء كجناح أو مهاجم صريح، وهو ما يجعله خيارا جذابا بالنسبة لباريس سان جيرمان.