لامين جمال يجاور بيليه وبو عدي برقم قياسي تاريخي في المونديال

خبرني - واصل النجم الإسباني الشاب لامين جمال كتابة التاريخ في كأس العالم عام 2026، بعدما أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في الدور ربع النهائي للبطولة عبر تاريخها، وذلك خلال مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا.

ودفع المدرب لويس دي لا فوينتي بجمال في التشكيلة الأساسية لإسبانيا في المباراة التي أقيمت ضمن الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.