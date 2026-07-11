اتحاد جدة يتعاقد مع مدرب ألماني شاب

خبرني - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع المدرب الألماني ينز فيسينغ لتولي قيادة الفريق بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، في خطوة يسعى من خلالها النادي إلى بدء مرحلة جديدة استعدادا للموسم الرياضي المقبل.

ويأتي تعيين فيسينغ في إطار توجه إدارة الاتحاد نحو الاستفادة من مدرب ألماني صاعد، يمتلك تجربة متنوعة بين المدارس الأوروبية والآسيوية، رغم حداثة عهده في منصب المدير الفني.