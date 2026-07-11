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اتحاد جدة يتعاقد مع مدرب ألماني شاب

  • 11 تموز 2026
  • 00:42
اتحاد جدة يتعاقد مع مدرب ألماني شاب

خبرني  - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع المدرب الألماني ينز فيسينغ لتولي قيادة الفريق بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، في خطوة يسعى من خلالها النادي إلى بدء مرحلة جديدة استعدادا للموسم الرياضي المقبل.

ويأتي تعيين فيسينغ في إطار توجه إدارة الاتحاد نحو الاستفادة من مدرب ألماني صاعد، يمتلك تجربة متنوعة بين المدارس الأوروبية والآسيوية، رغم حداثة عهده في منصب المدير الفني.

يبلغ فيسينغ من العمر 38 عاما، وبدأ مسيرته لاعبا في مركز الظهير الأيسر، قبل أن يضطر إلى الاعتزال مبكرا بسبب الإصابات، ليتجه بعدها إلى مجال التدريب ويشق طريقه ضمن الأجهزة الفنية لعدد من الأندية البارزة. وعمل المدرب الألماني مساعدا لمواطنه روجر شميت في أيندهوفن الهولندي وبنفيكا البرتغالي، حيث ساهم في تتويج الفريق البرتغالي بلقب الدوري.

خاض فيسينغ أولى تجاربه في منصب المدير الفني مع نادي غامبا أوساكا الياباني، وتمكن من قيادة الفريق إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، وهو الإنجاز الذي ساهم في لفت الأنظار إلى قدراته التدريبية. ويعتمد المدرب الألماني على أسلوب يقوم على الضغط العالي، واللعب السريع المباشر، إلى جانب التركيز على الانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية.

وينتظر أن يقود فيسينغ تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد خلال المعسكر الخارجي، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة محليا وقاريا.

وسيكون المدرب الألماني أمام مهمة إعادة العميد إلى دائرة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى الاستحقاقات القارية، في مرحلة يأمل خلالها النادي استعادة مكانته بين كبار الكرة السعودية.

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