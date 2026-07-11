لقاء تاريخي مرتقب قد يجمع برشلونة بالأهلي المصري

خبرني - ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) أن برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سيواجه فريق الأهلي المصري في كأس "خوان غامبر" الودية، وأن النادي الكتالوني توصل إلى اتفاق مع الأهلي لتقام المباراة يوم 19 أغسطس/آب المقبل في ملعب "كامب نو".

والأهلي هو النادي السابق للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، الذي انضم إلى شباب برشلونة الشتاء الماضي.