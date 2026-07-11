*
السبت: 11 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

لقاء تاريخي مرتقب قد يجمع برشلونة بالأهلي المصري

  • 11 تموز 2026
  • 00:35
لقاء تاريخي مرتقب قد يجمع برشلونة بالأهلي المصري
برشلونة يواجه الأهلي على ملعب كامب نو

خبرني  - ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) أن برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سيواجه فريق الأهلي المصري في كأس "خوان غامبر" الودية، وأن النادي الكتالوني توصل إلى اتفاق مع الأهلي لتقام المباراة يوم 19 أغسطس/آب المقبل في ملعب "كامب نو".

والأهلي هو النادي السابق للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، الذي انضم إلى شباب برشلونة الشتاء الماضي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سيواجه ناديًا له حضور كبير في مصر، وهي خطوة إستراتيجية لفتح آفاق جديدة، حيث إن عدد سكان مصر يصل إلى ما يقرب من 110 ملايين نسمة، مشيرة إلى أن السوق العربي له أهمية بالغة للنادي الكتالوني، إذ يملك قاعدة جماهيرية واسعة.

وأضافت أن الأهلي أهم نادٍ في مصر وواحد من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في العالم، حيث فاز بالدوري المصري 45 مرة، وكأس مصر 39 مرة، وكأس السوبر المصري 15 مرة، ما يجعله النادي الأكثر تتويجًا بتلك البطولات، والأكثر تتويجًا بالألقاب المحلية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إسبانيا تطيح ببلجيكا بهدف متأخر.. وقمة نارية تنتظرها أمام فرنسا
إسبانيا تطيح ببلجيكا بهدف متأخر.. وقمة نارية تنتظرها أمام فرنسا
  • 2026-07-10 23:59
(سرقتم الفوز بقرارات فاسد).. الاتحاد الأرجنتيني يتهم مجموعة مصرية باختراق موقعه
(سرقتم الفوز بقرارات فاسد).. الاتحاد الأرجنتيني يتهم مجموعة مصرية باختراق موقعه
  • 2026-07-10 20:41
فيفا يطرح 1200 تذكرة بسعر 7380 دولارا لنهائي كأس العالم
فيفا يطرح 1200 تذكرة بسعر 7380 دولارا لنهائي كأس العالم
  • 2026-07-10 20:20
رسميا.. جيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال خلفا لمارتينيز
رسميا.. جيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال خلفا لمارتينيز
  • 2026-07-10 18:20
النادي الفيصلي: كله النا... أنس العوضات فيصلاوي
النادي الفيصلي: كله النا... أنس العوضات فيصلاوي
  • 2026-07-10 17:05
هل ندم على اختيار المغرب بدلًا من فرنسا؟ بوعدي يرد بوضوح على سؤال يلاحقه
هل ندم على اختيار المغرب بدلًا من فرنسا؟ بوعدي يرد بوضوح على سؤال يلاحقه
  • 2026-07-10 16:41