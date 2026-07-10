إسبانيا تطيح ببلجيكا بهدف متأخر.. وقمة نارية تنتظرها أمام فرنسا

خبرني - واصل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي إثر فوزه المثير على نظيره البلجيكي بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب لوس أنجلوس ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

فرض الحذر نفسه على بداية اللقاء، إذ غابت الفرص الخطيرة خلال الدقائق الأولى، قبل أن ينجح فابيان رويز في كسر الجمود عند الدقيقة 30، بعدما أطلق تسديدة رائعة منح بها "لا روخا" الأفضلية.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد شارل دي كيتيلير المباراة إلى نقطة البداية، بعدما سجل هدف التعادل برأسية مميزة في الدقيقة 40، لينتهي النصف الأول بنتيجة (1-1).

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، خطف ميكيل ميرينو هدف الفوز، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس إثر تسديدة قوية لباو كوبارسي، ليودعها الشباك ويمنح إسبانيا انتصارًا ثمينًا وبطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الإسباني موعدًا مع نظيره الفرنسي في مواجهة مرتقبة بالدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب دالاس، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.