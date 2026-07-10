الخارجية الإيرانية تنفي طلب التفاوض مع واشنطن وتكشف تفاصيل محادثاتها مع الوفد القطري

خبرني - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أنه انطلاقا من نهجها المسؤول، لم ترفض طلب وسيط إقليمي لزيارة إيران وإجراء محادثات بشأن آخر المستجدات، مشيرة إلى أن الوفد القطري زار مدينة مشهد وتم إبلاغه بوجهات النظر والمواقف الإيرانية الرسمية.

وشددت طهران على أن النقطة التي ينبغي للجميع الانتباه إليها هي أن نقض الولايات المتحدة للالتزامات أصبح بمثابة "عادة"، حيث انتهكت واشنطن باستمرار بنودا من مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها قبل 22 يوما فقط.

وبينت الخارجية أن الهجمات الأمريكية التي نفذت يومي الأربعاء والخميس شكلت انتهاكا لمذكرة التفاهم.

كما اعتبرت أن إلغاء واشنطن لرفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني، إلى جانب فرض عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية، يعدان انتهاكا صريحا للبند 9 من المذكرة.

وأكدت الوزارة أن موقفها كان واضحا منذ البداية بأن نهجها هو "التزام مقابل الالتزام"، مما يعني عدم تنفيذ أي تعهد دون مقابل، محذرة من أنه إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته فإن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة، وقد قامت بذلك وستستمر فيه.

وكما كشفت الوزارة عن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مسقط، والتي تأتي كاستكمال للمشاورات التي بدأت مع السلطنة خلال الشهرين الماضيين بشأن مضيق هرمز.

وأشارت إلى أن عراقجي سيبحث مع نظيره العماني وضع آلية مناسبة ومؤمنة لعبور السفن من مضيق هرمز بما يتوافق مع مذكرة التفاهم المشتركة.