سعرها 34 مليون جنيه.. ساعات مي عمر الفاخرة تخطف الأنظار

خبرني - لفتت الفنانة مي عمر الأنظار خلال اليومين الماضيين بإطلالاتها الأنيقة، بالتزامن مع احتفالها بطرح فيلم "شمشون ودليلة".

ولكن أكثر ما جذب اهتمام المتابعين كان زوج الساعات الفاخرة التي اختارتها من العلامة السويسرية الشهيرة "Richard Mille" والتي تصل قيمتهما مجتمعتين إلى أكثر من 34 مليون جنيه.

وتُعرف "Richard Mille" بأنها واحدة من أفخم العلامات التجارية في عالم الساعات، إذ تعتمد على إنتاج أعداد محدودة من كل طراز، مع استخدام خامات متطورة وتقنيات مستوحاة من صناعات الطيران وسباقات السيارات، وهو ما يجعل ساعاتها من بين الأغلى عالميًا.

ساعات مي عمر

ظهرت مي عمر خلال العرض الخاص لفيلم "شمشون ودليلة" مرتدية ساعة سوداء من طراز "Richard Mille RM 07-01"، والتي تتميز بإطار مصنوع من الذهب الوردي، بينما يأتي الميناء الهيكلي مرصعًا بالألماس، مع تفاصيل من الذهب الوردي تحيط بعقارب الساعة. ويصل سعر هذه الساعة في الأسواق إلى نحو 316 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 15,676,861 جنيهًا مصريًا.

وفي ظهور آخر خلال أحد اللقاءات الإعلامية، اختارت مي عمر ساعة أخرى من العلامة نفسها، تحمل أيضًا طراز Richard Mille RM 07-01 ولكن باللون الأبيض. ويأتي هيكل هذه النسخة مصنوعًا من الذهب الأبيض، فيما يزين الإطار عدد كبير من الألماسات، ليبلغ سعرها نحو 373,993 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل حوالي 18,553,418 جنيهًا مصريًا. وبذلك يصل إجمالي قيمة الساعتين اللتين ظهرت بهما مي عمر إلى نحو 34,230,279 جنيهًا مصريًا.

وعلى الصعيد الفني، احتفلت مي عمر مؤخرًا بطرح فيلم "شمشون ودليلة" في دور العرض المصرية والعربية، كما تستعد للمنافسة في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد من بطولتها يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قنوات MBC".