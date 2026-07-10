الغذاء والدواء: تطبيق نظام التفتيش الذكي قريبا لرفع كفاءة الرقابة وتطوير الحوكمة

خبرني - أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات أن المؤسسة تعمل على تطوير منظومة الرقابة الغذائية من خلال الانتقال إلى نظام التفتيش الذكي القائم على إدارة المخاطر، بما يعزز كفاءة التفتيش ويرفع مستوى التوثيق والحوكمة في الإجراءات الرقابية.

وأضافت عبيدات خلال استضافتها عبر برنامج “ستون دقيقة” الذي يبث عبر التلفزيون الأردني، أن التفتيش الذكي يعتمد على الوسائل الإلكترونية الحديثة في عمليات الرقابة، من خلال توثيق إجراءات التفتيش ميدانيا باستخدام التقنيات الحديثة وأنظمة تحديد المواقع (GPS)، بما يسهم في متابعة أداء المفتشين وضبط جودة عمليات التفتيش، مشيرة إلى أن المؤسسة تستهدف تطبيق النظام خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن المؤسسة تعمل على استكمال إجراءات تعيين 100 موظف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إضافة إلى 45 تعيينا خلال العام المقبل، موضحة أن تعزيز العمل الرقابي لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الكوادر، وإنما يعتمد بشكل أساسي على تطبيق نظام إدارة مخاطر ذكي يوجه الموارد إلى المنشآت والقطاعات الأكثر خطورة.

وأضافت أن المؤسسة تعتمد حاليا على توثيق جميع المخالفات التي تستوجب إجراءات مشددة، مبينة أن أي مخالفة تستدعي الإيقاف أو الإغلاق أو التحويل إلى النائب العام يتم توثيقها بالصور ومقاطع الفيديو، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة القرارات المتخذة.

وأشارت عبيدات إلى أن المؤسسة نفذت إجراءات رقابية واسعة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة المنشآت التي تم تحويلها إلى النائب العام 1% من إجمالي المخالفات، بواقع 238 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم إيقافها 1178 منشأة بنسبة 5%، في حين تم إغلاق 458 منشأة بنسبة 2%، إضافة إلى توجيه 21174 إنذارا للمخالفات التي لا تصنف ضمن المخالفات الحرجة.

وبينت أن الإتلافات الناتجة عن الإجراءات الرقابية شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة، موضحة أن الإتلافات الصلبة فاقت المليون طن، فيما بلغت الإتلافات السائلة 291 ألف لتر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن دور المؤسسة في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول.

وأشارت إلى أن نسبة التحويل إلى النائب العام والبالغة 1% تمثل الحالات الأعلى خطورة، وأن بقية المخالفات يتم التعامل معها وفق درجة المخالفة والإجراءات القانونية المعتمدة.

ولفتت إلى أن المؤسسة نفذت خلال الأشهر الستة الماضية 36,250 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، إضافة إلى 797 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية، ونحو 2000 جولة على المستودعات ضمن ملف الغذاء، إلى جانب الجولات الرقابية على المصانع.

وأكدت أن الغذاء في المملكة يتمتع بمستوى عالٍ من المأمونية، وأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تواصل جهودها الرقابية على مدار الساعة للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الثقة بالمنتج الغذائي الأردني.