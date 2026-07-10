(سرقتم الفوز بقرارات فاسد).. الاتحاد الأرجنتيني يتهم مجموعة مصرية باختراق موقعه

خبرني - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعرضه لهجوم إلكتروني، بعد انتشار رسائل بريدية تنتقد أداء الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه في مباراة دور الستة عشر من كأس العالم 2026 أمام مصر.

وقلبت الأرجنتين تأخرها بهدفين دون رد إلى فوز 3-2 في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.

وبحسب الرسالة، التي أُرسلت من حساب مرتبط بالقناة الإعلامية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى مجموعة من الصحفيين، فقد تضمنت العبارة التالية: الأرجنتين لم تفز، بل سُلب الانتصار بقرارات تحكيمية فاسدة.

وجاءت الواقعة في ظل استمرار اعتراض الجماهير المصرية على أداء الحكم.

وقالت مصادر في الاتحاد الأرجنتيني إن الرسالة كانت نتيجة اختراق إلكتروني، وإن بيانات من قاعدة معلوماته عُرضت في منتديات إلكترونية بواسطة مجموعة اختراق مصرية، يُعتقد أنها تمكنت من الوصول إلى عناوين بريد إلكتروني وكلمات مرور وعناوين بروتوكول الإنترنت.

وأكد عدد من الصحفيين المعتمدين أنهم تلقوا الرسالة، التي أشادت أيضاً بالمنتخب المصري لما وصفته بـ"الشرف المطلق والشغف والتفوق التكتيكي"، كما تضمنت تحذيراً جاء فيه: "إذا لم تكن هناك عدالة في الملعب، فلا تنتظروا السلام على شبكاتكم".

واتهمت الرسالة كذلك الجهات التحكيمية بالإضرار بمصر، واختُتمت بعبارة: الفراعنة ينهضون دائماً. نحن لا ننسى. نحن لا نسامح.

وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية أن بعض عبارات البريد الإلكتروني تتشابه مع تصريحات علنية أدلى بها مدرب مصر حسام حسن واللاعب مصطفى زيكو بعد المباراة، حين انتقدا أداء الحكم.

لكن الاتحاد الأرجنتيني أوضح أن الرسالة لم تُنشأ ولم يُصرح بها من جانب فريقه الإعلامي، وطلب من المستلمين تجاهل محتواها.