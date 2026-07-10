فيفا يطرح 1200 تذكرة بسعر 7380 دولارا لنهائي كأس العالم

خبرني - طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما يقارب 1200 تذكرة من الفئة الثانية بسعر 7380 دولارا، اليوم الجمعة لحضور نهائي كأس العالم المقرر إقامته في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وعرض فيفا، عبر موقعه الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة، والذي أشار في بعض الأحيان إلى نفاد التذاكر، 1178 مقعداً موزعة على خمسة أقسام في المدرج العلوي على طول خط التماس: 282 مقعداً في القسم 344، و299 مقعداً في القسم 343، و139 مقعداً في القسم 335، و443 مقعداً في القسم 334، و15 مقعداً في القسم 333.

بالإضافة إلى ذلك، عرض الفيفا تذاكر مباراة دور الثمانية بين الأرجنتين وسويسرا، التي ستقام يوم السبت على ملعب "آروهيد" في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بأسعار تتراوح بين 1600 و3995 دولارا.