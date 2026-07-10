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الشرطة البريطانية تحقق في حادث مقتل الوزيرة السابقة آن ويدكومب

  • 10 تموز 2026
  • 19:08
الشرطة البريطانية تحقق في حادث مقتل الوزيرة السابقة آن ويدكومب

خبرني - كشفت الشرطة البريطانية أنه تم العثور على الوزيرة السابقة آن ويدكومب البالغة من العمر 78 عاماً، في منزلها بمنطقة "دارتمور" جنوبي غرب إنجلترا يوم الخميس متوفاة وبها إصابات خطيرة.

وتجري الشرطة بحثاً عن رجل أبيض البشرة في إطار التحقيق بجريمة قتل الذي تصفه بأنه "يتقدم بوتيرة متسارعة".

يُذكر أن ويدكومب -التي شغلت سابقاً منصب وزيرة عن حزب المحافظين قبل أن تنشق وتصبح متحدثة باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" - كانت نائبة في البرلمان عن دائرة "ميدستون" في مقاطعة كينت لمدة 23 عاماً.

ذكر فريق إدارة أعمال ويدكومب أن الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت "صعبة ومؤلمة للغاية"؛ وكان الفريق قد أعلن عن وفاتها في وقت سابق دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بمكان أو زمان أو ملابسات الوفاة.

من جانبها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن "حزنها العميق" لسماع نبأ وفاة ويدكومب، وحثت الجمهور على "تجنب التكهنات".

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