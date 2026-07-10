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رسميا.. جيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال خلفا لمارتينيز

  • 10 تموز 2026
  • 18:20
رسميا جيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال خلفا لمارتينيز

خبرني - أعلن المنتخب البرتغالي، يوم الجمعة، تعيين جورجي جيسوس مدرباً جديداً للمنتخب الأول، وذلك بعد أيام من استقالة روبرتو مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم على يد إسبانيا.

وصرح مارتينيز بأنه سيترك منصبه بعد خسارة فريقه أمام إسبانيا 1-0 في دور الستة عشر من كأس العالم، حيث قال الإسباني إن عقده انتهى بعد هذه الهزيمة.

وأمضى جيسوس، البالغ من العمر 71 عاماً، معظم مسيرته التدريبية في البرتغال، بما في ذلك فترات مع بنفيكا وسبورتنغ، وكانت آخر وظيفة تدريبية له مع النصر، حيث قاده للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

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