ترمب: وافقنا على المفاوضات مع إيران لكن وقف إطلاق النار انتهى

خبرني - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، لكن واشنطن أبلغت طهران بوضوح أن "وقف إطلاق النار انتهى".

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال "طلبت منا إيران أن نواصل المباحثات. لقد وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!".

وأدى القصف الأميركي إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 93 آخرين في إيران خلال يومين رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لوقف النزاع، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً استُهدفت في الضربات الأخيرة التي طالت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيّرة.

غير أن إيران اتهمت الولايات المتحدة باستهداف بنى تحتية مدنية تشمل جسوراً وخطوط السكك الحديدية الرابطة بين طهران ومشهد (شمال شرق).

كما طالت الضربات "محيط" محطة الطاقة النووية في محافظة بوشهر (جنوبا) التي سبق أن طالتها ضربات خلال الحرب، وفق مسؤول إيراني.