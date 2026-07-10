الأردن.. قرابة مليون و633 ألف مشترك في الضمان

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع عدد المشتركين لديها ليصل إلى مليون و(632941) مشتركاً حتى تاريخه، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ فيها عدد المشتركين مليونا و(605655) مشتركاً، مسجلاً بذلك زيادة مقدارها (27286) مشتركاً، وبنسبة نمو بلغت (1.7%).

وأكدت المؤسسة لـ"المملكة" الجمعة، أن هذا النمو يعكس استمرار توسّع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول فئات جديدة من العاملين، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال والتوعية بأهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

وبيّنت المؤسسة أنها قامت بتفعيل أعمال التفتيش في مختلف إدارات فروعها وفق منهجية جديدة للتقتيش الميداني تستهدف قطاعات محددة استناداً إلى البيانات التي توفرها كافة الجهات المعنية وذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وجددت المؤسسة تأكيدها على أهمية الاستمرار في توسيع قاعدة المشتركين، بما يعزز من استدامة النظام التأميني ويوفر الحماية الاجتماعية لكافة العاملين على أرض المملكة.