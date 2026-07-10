منصة المانية : ناشطات نسويات أردنيات غاضبات لتوقيف امراة حمائيا

خبرني - ذكرت منصة جعفر توك، الممولة من الحكومة الألمانية، أن ناشطات وحقوقيات أردنيات انتقدن توقيف امرأة بموجب نظام "التوقيف الإداري الحمائي".

وبحسب ما أوردته المنصة، نشرت أردنية مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ناشدت فيه التدخل لإنقاذ شقيقتها، قائلة إنها تواجه تهديدا بالقتل بعد تعرضها لاعتداء عنيف من قبل أفراد من عائلتها.

وأضافت المنصة أن المرأة أُودعت التوقيف بموجب نظام "التوقيف الإداري الحمائي" استنادا إلى قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954، وذلك بعد تداول مناشدة شقيقتها.

ووفقاً للمنصة، أثار الإجراء انتقادات من ناشطات نسويات وحقوقيات أردنيات، اعتبرن أن التوقيف الإداري في مثل هذه الحالات يقيّد حرية النساء المعرضات للخطر.