هل ندم على اختيار المغرب بدلًا من فرنسا؟ بوعدي يرد بوضوح على سؤال يلاحقه

خبرني - أكد الدولي المغربي أيوب بوعدي أنه لا يشعر بأي ندم على قراره بتمثيل منتخب المغرب بدلاً من فرنسا، وذلك بعد الخسارة بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس العالم، مشدداً على أن اختياره كان نابعاً من قناعته الشخصية ورغبته في الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس".

ولعب بوعدي لمنتخبات فرنسا في الفئات السنية قبل أن يختار تمثيل منتخب المغرب الأول خلال كأس العالم 2026.

وقال بوعدي بسؤاله عن شعوره بالندم: لا، لا أشعر بأي ندم على اختيار المغرب. أنا فخور جداً باختياري تمثيل المغرب. لطالما قلت إنه كان اختياراً نابعاً من القلب، وإنني فخور جداً بتمثيل المغرب مهما حدث.

وأضاف أن جميع أفراد المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكداً أن اللاعبين والجهاز الفني سيواصلون تقديم كل ما لديهم من أجل القميص الوطني.

وأوضح: الأهم الآن أن ندرك جميعاً، نحن اللاعبين والجهاز الفني والجميع، أننا سنقدم دائماً كل ما لدينا من أجل القميص، مهما كانت الظروف. نحن فخورون، ونأمل أن نجعل الشعب المغربي فخوراً بنا قدر الإمكان.

واختتم بوعدي حديثه بالتأكيد على أن المنتخب سيستفيد من الدروس التي خرج بها من البطولة الحالية، مضيفاً: "بالنسبة للبطولة المقبلة، فنحن نعرف الجوانب التي تطورنا فيها، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المرة القادمة، وتحسين ما سنقدمه.