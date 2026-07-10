الأردن.. 1419 طالباً وطالبة يتقدمون للشامل العملي الاثنين المقبل

خبرني - تستعد جامعة البلقاء التطبيقية لعقد الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، بمشاركة 1419 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية والمتوسطة، وفق ما أعلن رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا للامتحان الدكتور أحمد فخري العجلوني.

وقال العجلوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الامتحان العملي سيبدأ صباح الاثنين المقبل الموافق 13 تموز، ويستمر حتى الخميس 16 تموز، وفق المواعيد التي ستعلنها وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.

وأوضح، أن الجامعة استكملت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحان، مبينًا أن الطلبة المشاركين يتوزعون على 52 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة، ضمن 20 برنامجًا دراسيًا.

وأشار إلى اعتماد 28 مركزًا لإجراء الامتحانات، بمشاركة 71 لجنة امتحان مركزية تضم 213 فاحصًا من أعضاء الهيئات التدريسية في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، إضافة إلى مختصين من القطاع الخاص.

وبيّن، أن برنامج الامتحان وتوزيع الطلبة على المراكز سيُعلن عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة، بما يتيح للطلبة الاطلاع على أماكن ومواعيد امتحاناتهم العملية.

ولفت العجلوني إلى أن إجمالي المتقدمين للدورة الصيفية لعام 2026 بلغ 2612 طالبًا وطالبة موزعين على 108 تخصصات، بينهم 996 طالبًا وطالبة يتقدمون للامتحان لأول مرة، و1260 معيدًا، إضافة إلى طلبة استنفاد الحق ورفع المعدلات.

وأضاف أن الامتحانات النظرية المحوسبة ستبدأ صباح يوم الأحد 26 تموز وتستمر حتى الاثنين 3 آب المقبل، مشيرًا إلى أن توزيع الطلبة على مراكز الامتحان وجلساته سيعلن بعد انتهاء الامتحان العملي.