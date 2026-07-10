الأمير فيصل: حماية الرياضيين ركيزة أساسية لمستقبل رياضة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين

خبرني - أكد سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، أن حماية المرأة في الرياضة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في الحركة الأولمبية.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سموه ضمن أعمال القمة العالمية للمرأة والرياضة (IWG Global Summit)، التي تستضيفها مدينة برمنغهام البريطانية، بمشاركة نخبة من القيادات الرياضية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وبحضور سمو الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة ورئيسة مؤسسة الكرة الطائرة الدولية، والأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد.

وألقى سموه، الذي يشغل منصب رئيس مجموعة عمل اللجنة الأولمبية الدولية المعنية بإطار حماية الرياضيين ورئيس لجنة المساواة بين الجنسين في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (ANOC)، كلمةً أكد فيها أهمية توفير بيئات رياضية آمنة للنساء والفتيات، مشدداً على أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين للوصل إلى رياضة شمولية ومتاحة للجميع.

وأشار سمو الأمير إلى أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد السيدات والفتيات اللواتي ينضممن إلى الرياضة فحسب، بل بقدرتهن على الاستمرار فيها وتحقيق كامل إمكاناتهن وتولي أدوار قيادية، مؤكداً أن الشعور بالأمان والاحترام هو الأساس لبناء هذه الثقة.

كما استعرض سموه جهود اللجنة الأولمبية الأردنية في تعزيز مشاركة المرأة، موضحاً أن عدد اللاعبات الأردنيات المشاركات في البطولات الدولية ارتفع بأكثر من 40% منذ عام 2022، فيما زاد عدد الفائزات بالميداليات بأكثر من 80%، إلى جانب ارتفاع أعداد المدربات والحكمات وتعزيز إجراءات الحماية داخل المنظومة الرياضية الأردنية.

وأكد سموه في ختام كلمته، أن مستقبل رياضة المرأة لن تحدده الاستثمارات أو أعداد المشاركات فقط، وإنما الثقة التي تُبنى من خلال توفير بيئات رياضية آمنة وشاملة، بما يضمن لكل امرأة وفتاة فرصة المشاركة والنجاح والازدهار.

يذكر، أن القمة العالمية للمرأة والرياضة (IWG Global Summit) تُعقد مرة كل أربع سنوات، وتُعد من أبرز المحافل العالمية المتخصصة في تمكين المرأة في الرياضة وتعزيز حضورها ومشاركتها على مختلف المستويات.