بريطانيا تفرض رقابة تنظيمية مباشرة على شركات الحوسبة السحابية العالمية

خبرني - أعلنت وزارة المالية البريطانية تصنيف كبرى شركات الحوسبة السحابية العالمية مايكروسوفت وغوغل وأمازون وأوراكل باعتبارها "أطرافاً ثالثة حيوية"، ما يعني إخضاعها لرقابة تنظيمية مباشرة من الجهات المختصة في المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الحكومة البريطانية، بأن الاعتماد المتزايد للبنوك وشركات التأمين والبنى التحتية للأسواق المالية على الخدمات السحابية جعل من الضروري تعزيز الرقابة على الشركات التي تقدم هذه الخدمات، موضحة أن حدوث أي اضطراب لدى مزود رئيسي للخدمات السحابية قد يؤثر في عدد كبير من المؤسسات المالية في الوقت نفسه، مما قد ينعكس على الخدمات التي يعتمد عليها العملاء.

ومن المقرر، أن يدخل التصنيف الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 13 تموز الجاري، بعد فترة من جمع الأدلة والتشاور والتعاون مع الجهات المعنية، بحسب بيان الحكومة.

وأكدت الشركات الأربع، وهي مايكروسوفت وغوغل وأمازون وأوراكل، التزامها بالتعاون مع المتطلبات التنظيمية الجديدة والامتثال للقواعد التي ستفرضها السلطات البريطانية.