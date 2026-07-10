انتهت القصة.. ماذا فعل العرب في كأس العالم 2026؟

خبرني - أسدل الستار على المشاركة العربية في نهائيات كأس العالم 2026، التي تتواصل منافساتها في أمريكا الشمالية.

وكان آخر ممثل لكرة القدم العربي،المغرب، ودع البطولة، الخميس، بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون رد في دور ربع النهائي.

وعبر التقرير التالي، نرصد حصاد العرب في المسابقة العالمية.

خيبت منتخبات العراق وتونس والأردن آمال الجماهير العربية خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وأنهى «أسود الرافدين» البطولة في المركز الأخير برصيد خال من النقاط مع فارق أهداف بلغ -11، حيث سجل هدفا وحيدا واستقبل مرماه 12 هدفا.

كما حل «نسور قرطاج» في المركز قبل الأخير، إذ انهزموا في مبارياتهم الثلاث مع تحقيقهم لفارق أهداف -10.

أما «النشامى»، فاحتلوا المركز 44 بفارق أهداف -5، ولو أنهم خسروا أيضا مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات.



لم تحقق منتخبات السعودية والجزائر وقطر المطلوب خلال نهائيات كأس العالم 2026.

واكتفى «الأخضر» بحصد نقطتين من تعادلين أمام الأوروغواي (1-1) والرأس الأخضر (0-0)، مقابل خسارته أمام إسبانيا (4-0).

وتأهل «محاربو الصحراء» لدور الـ32، غير أنهم خسروا أمام سويسرا (2-0)، وحلوا قبلها في المركز الثالث للمجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط من فوز أمام الأردن (2-1) وتعادل مع النمسا (3-3) وخسارة أمام الأرجنتين (3-0).

أما «العنابي»، فحصدوا نقطة وحيدة من تعادل أمام سويسرا (1-1)، في حين خسروا أمام كندا (6-0) والبوسنة والهرسك (3-1).

وغادر «أسود الأطلس» البطولة في دور ربع النهائي أمام فرنسا (2-0)، بعد أن أزاحوا هولندا (3-2) بركلات الترجيح وكندا (3-0) في دوري الـ32 والـ16 على الترتيب.

أما منتخب مصر، فأحرج نظيره الأرجنتيني، بطل العالم، في دور ثمن النهائي. قبل أن يخسر أمامه بنتيجة (3-2) في الدقائق الـ10 الأخيرة، وتغلب قبلها على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، إثر انتهاء المباراة بنتيجة التعادل (1-1).